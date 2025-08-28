Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что признал турецкий геноцид армян 110-летней давности.

Журналист спросил его, почему Израилья "до сих пор не признал турецкий геноцид армян, ассирийцев и греков?". Нетаньяху ответил: "Я только что это сделал. Пожалуйста".

"Сказав это, Нетаньяху бросает вызов президенту Турции Реджепу Эрдогану, для которого тема геноцида армян - абсолютный красный флаг. До сих пор Израиль не хотел рисковать хорошими отношениями с Турцией. В 1949 году Стамбул первым из мусульманских стран признал Израиль как государство. До 2000-х годов два государства тесно сотрудничали. Тот факт, что израильский премьер-министр теперь решился на это высказывание, означает, что отношения с Эрдоганом, по всей видимости, безвозвратно разрушены. Турецкий президент регулярно делает антиизраильские высказывания, открыто дружит с террористами ХАМАС, принимает и размещает лидеров этой организации. Он также распространяет их пропаганду и обвиняет еврейское государство в "геноциде" палестинцев", - комментирует Bild.

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осудил премьера Израиля за боевые действия в секторе Газа. По его словам, "он уже превзошел Гитлера".

Также жена президента Турции Эмине Эрдоган направила письмо Мелании Трамп с призывом уделить детям Газы такое же внимание, какое первая леди Соединенных Штатов Америки проявила к украинским детям.