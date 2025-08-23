Жена президента Турции Эмине Эрдоган направила письмо Мелании Трамп с призывом уделить детям Газы такое же внимание, какое первая леди Соединенных Штатов Америки проявила к украинским детям.

Эмине Эрдоган напомнила, как Мелания Трамп обращалась к российскому лидеру Владимиру Путину и отметила, что страдания всех детей в мире должны восприниматься одинаково. По данным Детского фонда ООН, каждые 45 минут в Газе погибает один ребенок.

Супруга турецкого лидера предложила первой леди США направить аналогичное обращение премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху с "сильным призывом к прекращению гуманитарного кризиса в Газе".





Ранее бывшие главы спецслужбы Израиля написали Трампу письмо с просьбой остановить Нетаньяху, прекратив войну в секторе Газа.

Напомним, по данным Reuters, военно-политический кабинет Израиля одобрил план полной оккупации палестинского анклава.

Главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.