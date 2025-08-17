Появилось письмо первой леди США Мелании Трамп, которое она передала российскому президенту Владимиру Путину.

Послание опубликовал сайт телеканала Fox News.

В письме жена Дональда Трампа призывает защитить детей от войны, установив мир в Украине.

В обращении первая леди США пишет о том, что "каждый ребенок мечтает о любви, возможностях и безопасности вдали от опасности". По ее словам, задача лидеров — поддерживать надежду будущего поколения и заботиться не только о благополучии немногих, но и о достойном мире для всех.

"Каждое новое поколение начинает свою жизнь с чистотой — невинностью, которая стоит выше географии, власти и идеологии", — отмечает Мелания Трамп. Она подчеркивает, что многие дети сегодня вынуждены "таить в себе тихий смех, чтобы окружающая тьма не коснулась их", и именно Путин "может единолично вернуть их мелодичный смех".

"Защищая невинность детей, вы будете служить не только России — вы будете служить человечеству. Такая смелая идея преодолевает любые человеческие разделения, и вы, господин Путин, способны воплотить это видение одним росчерком пера", — заявила Мелания Трамп.

О том, что первая леди США передала Путину письмо об украинских детях, утром сообщало агентство Reuters.

В конце июля Дональд Трамп рассказал журналистам, что Мелания хорошо относится к российскому президенту, однако осуждает бомбежки украинских городов.