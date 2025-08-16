Скандальная детская писательница Лариса Ницой заявила, что новое поколение украинцев нужно воспитывать так, чтобы они "чистили морды обмосковленным детям".

Заявление прозвучало в эфире телеканала Kiev24.

По словам Ницой, показательные избиения несовершеннолетних за русский язык адресованы не самим детям, а их родителям.

"Я поддерживаю Елену Мандзюк. Я хочу её успокоить и сказать, что пани Еленой, – и пусть Алексей Гончаренко (который критиковал Мандзюк - Ред.) об этом знает – если она так воспитывает своих детей, что они могут начистить рожу обмоскаленным детям, станет моя внучка. И я думаю, что станут внуки Ирины Дмитриевны Фарион. И у нас таких детей много в Украине. Мы их так воспитываем, чтобы чистить морды обмоскаленным детям. И это сигнал не для детей. Я хочу, чобы этот сигнал наконец-то услышали родители обмоскаленных детей. Елена Мандзюк, Богдан Бенюк, я - мы все своими такими резкими высказываниями привлекаем внимание обмоскаленных родителей. На них до сих пор не повлияли ракеты, не повлияло чтение, понимание, почему должна быть украинская речь. Если на них это не повлияло, мы нашли ещё один рычаг влияния. Мы угрожаем, что их детей ждут проблемы уже от наших детей", – сказала Ницой.

Напомним, блогерша Елена Мандзюк заявила в соцсети, что её дети "могут отпи@дить другого ребёнка, который говорит на языке террористов". В связи с этим полиция открыла уголовное производство.

Ранее народный артист Богдан Бенюк говорил, что детей нужно "розгой отхлестать по заднице" за русский язык.