Раскалывает Украину не русский язык, а те, кто сдавал беженцам жилье "по цене апартаментов в Париже".

Об этом заявил украинский блогер Александр Парубок в соцсети ТикТок.

Так он ответил на один из комментариев о том, что русскоязычные украинцы "раскалывают общество и играют на стороне врага".

"А когда русскоязычные харьковчане искали спасения во Львове и Ужгороде, а местные сдавали им квартиры по цене апартаментов в Париже, не обращая внимания на язык, а потом, сдав квартиру, уезжали за границу, чтобы получать помощь от поляков, чехов, немцев? Это не раскалывает общество? Это объединяет? Или они думали, что схидняки об этом не узнают? То есть по всему миру украинцам предоставляли жильё бесплатно в начале вторжения, а свои украинцы в своей стране сдавали за деньги. Это объединяющий фактор? То есть львовянин сдаёт свою квартиру донецкому жителю за тысячу долларов, не обращая внимания на язык, и уже вечером того же дня в кафе делает замечание украинцам с Востока, что они разговаривают не на украинском? Неужели вы считаете, что схидняки этого не видят?" - заявил блогер.

По его словам, "раскалывают общество те, кто выливает свою ненависть на своих. Кто травит и унижает своих из-за языка. Раскалывают те, кто считает, что уже имеет право делить украинцев на врагов и патриотов. Раскалывают те, кто смеётся над теми, кто утонул в Тисе. Раскалывают те, кто считает, что тех, кто уехал за границу, можно лишить гражданства и лишить их права голоса".

Он также призывает чтить не только погибших, но и "любить и уважать живых украинцев".

Ранее глава Института национальной памяти Александр Алферов высказал возмущение тем, что украинские беженцы в Европе говорят на русском языке и не ходят на проукраинские акции. По его мнению, они не являются "амбассадорами" Украины за границей.

Между тем новый уполномоченный по защите государственного языка Елена Ивановская потребовала вычеркнуть русский язык из Конституции Украины.