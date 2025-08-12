Новый глава Института национальной памяти Александр Алферов высказал возмущение тем, что украинские беженцы в Европе говорят на русском языке и не ходят на проукраинские акции. По его мнению, они не являются "амбассадорами" Украины за границей.

Об этом чиновник заявил в интервью ютуб-каналу LIGAnet.

Ведущая попросила Алферова "оценить национальную сознательность по пятибалльной шкале".

"Не могу сделать такую оценку, потому что много миллионов наших соотечественников находятся за границей. Вынужденная эмиграция. Тех, кто находится здесь... Ну, вы знаете, пятерки не будет. Ни для украинцев, которые находятся в Украине, ни для тех, кто за границей. Я бы хотел, чтобы результат был на четверку, но... Потому что если говорить об украинцах за границей, то мне очень больно, что эти миллионы людей не стали амбассадорами Украины за границей. Это первое. Мы там слышим русский язык, не видим всесторонней поддержки Украины. И давайте не будем врать себе, что там каждый выходит на акцию за Украину. Каждый десятый не выходит на акции", - заявил Алферов.

Напомним, Алефоров возглавил институт в конце июня.

До назначения он предлагал превратить посольство РФ, с которым киевские власти разорвали договор об аренде, в "музей Московии".