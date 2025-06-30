Главу Кремля Владимира Путина и лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера нельзя сравнивать, потому что последний был образован и "воспитывался на высокой культуре".

Об этом заявил новый глава Института нацпамяти Украины Александр Алферов.

"Как можно сравнивать человека, который получил немецкое образование, который был художником, который был воспитан на философии и, собственно, культуре Германии, - высокой культуре, - и сравнивать с этими людьми? Никак. Это люди, которых невозможно сравнивать", - заявил Алферов.

Также он считает, что нельзя сравнивать и народы нацистской Германии и сегодняшней России. Он назвал россиян "не орками, а гоблинами".

"Как можно сравнивать немецкий народ, воспитанный в духе закона, послушания, с протестантской или католической, в общем, мощной христианской этикой, с народом, который живёт там, на Востоке, с гоблинами? А у них же есть своё название - россияне, конечно. Знаете, когда начали говорить - орки, орки... Да нет, не орки. Орки - это бывшие эльфы. А эти - это реально россияне", - заявил Алферов.

Напомним, что Алферов, на днях заменивший на должности главы Института нацпамяти Дробовича, является историком и бывшим офицером 3-й штурмовой бригады "Азова".

Что касается Гитлера, то, как известно, он имел только среднее образование. Он пытался поступить в Венскую академию изобразительных искусств, но его туда не взяли.