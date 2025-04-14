Украинский институт национальной памяти заявил, что одесский сатирик Михаил Жванецкий занимался пропагандой российской имперской политики.

Об этом говорится в профессиональном заключении УИНП.

В частности, Жванецкого обвинили потому, что большую часть жизни он провел в РФ, получал там государственные награды, посещал Крым после аннексии, а в 2014 году заявил следующее: "Кто-то хотел свободы и в Европу - получил. Кто-то хотел Крым - получил. Сейчас только надо доверить все верхам. ... Если решать вопрос вверху - то между собой, как ни странно - Россия-Америка. Вот эти две страны могут решить этот вопрос. А пока, как сказал Обама тоже, Крым потерян, его не вернуть".

"На основании изложенного творческая деятельность Жванецкого не связана с развитием украинской культуры, одновременно вполне соответствует определению русификации в понимании Закона … что может быть квалифицировано как пропаганда российской имперской политики", - пишет институт.

В УИНП резюмировали, что имя Жванецкого в названиях улиц и других топонимах "является пропагандой российской имперской политики".

Напомним, против переименования улицы Жванецкого и других улиц в Одессе выступил мэр Геннадий Труханов.