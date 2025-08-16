Президент США Дональд Трамп передал Владимиру Путину письмо своей жены Мелании об украинских детях. В нем первая леди США подняла вопрос о "тяжелом положении детей в Украине и России".

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на двух чиновников Белого дома.

Трамп лично отдал Путину письмо Мелании во время переговоров на Аляске.

При этом собеседники агентства не стали раскрывать содержание письма, сказав лишь, что в нем упоминаются "похищения детей в результате войны в Украине".

"Президент Трамп лично передал письмо Путину во время переговоров на американской военной базе в Анкоридже на Аляске. Мелания Трамп, которая родилась в Словении, не участвовала в поездке на Аляску", – пишет издание.

Напомним, несколько недель назад во время общения с журналистами Трамп заявлял, что первая леди США "хорошо относится" к Путину.

Также президент США говорил, что Путин сообщил ему о большом уважении к его жене.

Подробно итоги встречи Трампа и Путина на Аляске мы анализировали в отдельном материале.