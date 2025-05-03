На фоне военного обострения между Израилем и Сирией Анкара отказалась открывать небо для самолёта израильского премьера Биньямина Нетаньяху, который 7 мая планирует посетить Азербайджан.

Об этом заявили в администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, передаёт местный новостной телеканал TRT.

Таким образом, слухи, что Турция может открыть воздушное пространство для израильского борта по просьбе Баку не получили подтверждения.

"Турция закрыла своё воздушное пространство для израильских самолетов в результате геноцидной политики Израиля в отношении Газы. Турция продолжает поддерживать справедливое дело палестинского народа. Не полагайтесь на необоснованные сообщения", – сообщают в центре по борьбе с дезинформацией при президенте.

Напомним, Азербайджан являлся посредником между Израилем и Турцией относительно ситуации, сложившейся в Сирии. В апреле в Баку прошёл раунд обсуждений между Израилем и Турцией, на которых страны искали пути урегулирования напряженности после свержения правительства Башара Асада.

Между тем в настоящее время ситуация продолжает обостряться, а Израиль второй день наносит авиаудары по исламистским силам Дамаска, союзным Анкаре.

Ранее мы публиковали видео, где израильские друзы перекрыли дороги, требуя защитить их братьев в Сирии.