Польша закрывает границу с Беларусью, включая железнодорожное сообщение, в связи со стартующими в пятницу белорусско-российских военными учениями "Запад-2025".

Об этом объявил премьер-министр Польши Дональд Туск, его словам передает RMF24.

Сроки действия ограничения, а также виды транспорта кроме железнодорожного, на которые оно будет распространяться, пока не озвучены.

Свое решение Варшава обусловила целями обеспечения государственной безопасности и "глубоким недоверием". По словам Туска, границу закроют в полночь с четверга на пятницу, "включая железнодорожные переходы".

А польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что война в Украине началась именно с учений "Запад".

"Сначала были учения, сначала было наращивание сил, подготовка. Многие, наверное, тогда не верили, что учения закончатся иначе. Думаю, и само украинское государство. Мы должны быть внимательны к таким действиям. Польша следит за ситуацией и находится в полной боевой готовности", — сказал Косиняк-Камыш.

Совместные стратегические учения "Запад-2025" России и Беларуси пройдут с 12 по 16 сентября. Тема учения "проверка возможностей Республики Беларусь и Российской Федерации по обеспечению военной безопасности Союзного государства".

Недавно Украина рекомендовала военным Беларуси не приближаться к границам во время учений "Запад-2025".

В июле мы сообщали, что на учениях "Июльский шторм" Военно-морского флота РФ Балтийский флот задействовал морские безэкипажные катера.