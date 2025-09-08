Экс-глава МИД Дмитрий Кулеба уехал из Украины и сейчас находится в польском Кракове. Об этом сообщает итальянская газета Corierre dela Sera.

"Я никогда не думал, что окажусь в положении, когда придется бежать из своей страны, как вор ночью", - цитирует издание Дмитрия Кулебу.

"Формальным поводом для выезда стала его ожидаемая через несколько дней конференция в Южной Корее. Но поспешность и суета объясняются тем, что правительство Владимира Зеленского только что обнародовало указ, запрещающий поездки за границу бывшим дипломатам, таким как он", - говорится в статье.

Издание пишет, что Кулеба "узнал об указе вовремя и сумел выехать всего за несколько часов до его вступления в силу".

"Зеленский и его окружение не хотят, чтобы мы ездили за границу и говорили вещи, которые, по их мнению, могут противоречить линии правительства. Я подсчитал, что под это постановление подпадает около двух десятков человек. Я не считаю себя параноиком, но точно знаю, что этот указ направлен на то, чтобы заблокировать меня и ещё нескольких", - рассказал Кулеба.

Он заявил, что ему необходимо регулярно выезжать из страны.

"Моя зарплата зависит от заграницы. И вообще я в целом склонен защищать наше правительство. Но в определённых кругах в коридорах власти всё ещё господствует старая советская ментальность: если ты выезжаешь за границу как свободный гражданин, то автоматически становишься агентом, строящим заговор против государства", - сказал Кулеба.

Он считает, что ему пытались закрыть выезд из-за критики действий власти против НАБУ и САП.

"Они нацелились на меня, потому что я публично осудил стремление Зеленского закрыть эти две комиссии. И это серьёзная проблема. Гражданское общество сознательно решило ограничить критику, чтобы содействовать единству ради военных успехов. Но теперь Зеленский не имеет права пользоваться этим, чтобы заглушить любой голос, отличный от его собственного", - заявил Кулеба.

Позже в пресс-службе Кулебы сообщили изданию Hromadske, что цитаты экс-министра были "не совсем корректно интерпретированы". По их словам, он отправился в Польшу перед запланированной поездкой на конференцию в Южную Корею и вернется 20 сентября.

Напомним, Кабинет министров Украины официально опубликовал постановление о выезде за границу. Выезд разрешен украинцам до 22 лет включительно.

Западные же СМИ писали, что в Украине растет монополизация власти президентом Владимиром Зеленским.