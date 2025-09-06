Депутат Верховной Рады Украины Роман Костенко раскритиковал разрешение мужчинам 18–22 лет выезжать за границу.

Фрагмент интервью нардепа публикуют политические телеграм-каналы.

"Разрешить парням 18–22 лет выезжать за границу – это выстрел себе в ногу. Уверяю вас, теперь все уедут и уже не вернутся", – сказал Костенко.

Ранее в Офисе миграционной политики заявили, что девять из десяти молодых украинцев за границей не вернутся на родину.

Война в Украине продолжается 1291-й день. Последние новостями с ключевыми событиями 6 сентября – у нас в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Армия РФ значительно продвинулась у посёлка Январского (Сичневое) в Днепропетровской области. Ночью противник нанёс массированный удар дронами по Днепру, горело предприятие, было объявлено предупреждение о возможном химическом загрязнении. Западные СМИ пишут, что Украина и Россия массово вербуют подростков для совершения диверсий.

