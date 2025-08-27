Кабинет министров Украины официально опубликовал постановление о выезде за границу. Выезд разрешен украинцам до 22 лет включительно.

Об этом говорится в соответствующем документе.

Поскольку постановление было официально опубликовано сегодня, это означает, что вступит в силу оно завтра. Поэтому границы для парней 18-22 лет откроются с завтрашнего дня.

"В случае введения на территории Украины военного положения, ограничение пересечения государственной границы не распространяется на граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 22 лет (включительно), кроме случаев, определенных пунктом 2 настоящих Правил", - указано в тексте постановления.

В свою очередь Министерство внутренних дел Украины официально сообщает, что для выезда за границу парням до 22 лет нужны паспорт и военно-учетный документ (в том числе в электронной форме, то есть в приложении "Резерв+").

Выехать все равно не могут лица, занимающие определенные должности в органах государственной власти, государственных органах и органах местного самоуправления. Они могут выезжать за границу только в служебную командировку.

Ранее нардеп Гончаренко писал, что в принятом постановлении есть возможность выезда только до 21 года. Но, как видим, Кабмин принял постановление в обещанном виде. Накануне представитель Кабмина в Раде Тарас Мельничук писал, что принято решение разрешить выезд за границу парням "до 22 лет включительно".

Между тем в Госпогранслужбе сообщили, что по новым правилам для выезда за границу украинским мужчинам до 22 лет будет нужен военно-учетный документ в бумажной или электронной форме.

О том, почему Зеленский решил открыть границы для молодых парней, мы писали в отдельном материале.