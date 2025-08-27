В Госпогранслужбе озвучили новые правила для выезда за границу украинцев до 22 лет
По новым правилам для выезда за границу украинским мужчинам до 22 лет будет нужен военно-учетный документ в бумажной или электронной форме.
Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко.
Он подтвердил, что пока новые правила не работают - решение Кабинета министров вступит в силу, когда будет опубликовано.
Ранее сообщалось, что Кабмин все еще не опубликовал постановление об открытии границ для 18–22-летних, без чего новые правила в силу не вступят.
Также изменения не внесены в Порядок пересечения границы гражданами Украины (последняя правка в него, согласно сайту Верховной Рады, была сделана в марте).
Народный депутат (партия "Евросолидарность") Алексей Гончаренко связывает это с тем, что изменения в постановление Кабмина о границах еще даже не написаны. По его информации, постановление "прямо сейчас пишут".
"Кабмин просто проголосовал за что-то, неизвестно что, а теперь пытается оформить это в постановление. Это конец государственного управления. Хуже уже не будет", - добавил Гончаренко.
Напомним, в Раде уже предупреждали, что для выезда парням потребуется наличие "Резерв+" или военного билета с отметкой об обновлении данных.
Почему Зеленский решил открыть границы для молодых парней, мы анализировали в отдельном материале.
