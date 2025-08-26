Народный депутат Алексей Гончаренко подал в Верховную Раду законопроект, предлагающий снять ограничения на выезд из Украины всем мужчинам призывного возраста – 18-60 лет.

Об этом нардеп сообщает в своём телеграм-канале.

"Пересечение границы превратилось в сплошную коррупционную схему. Уехать могут все, кто хочет и имеет деньги. Или "свои". Более того. Никакой действующий сегодня указ Президента или закон Украины — не является правовым источником ограничения права мужчин на выезд за пределы Украины. По сути все ограничения введены с нарушениями Конституции Украины. Это Северная Корея. С этим нужно заканчивать. Право на выезд за границу должны иметь все. Ограничения с мужчин в возрасте 18-60 лет должны быть сняты" - пишет депутат.

Ранее в Раде предлагали снять ограничения на выезд для мужчин до 24 лет.

А президент Владимир Зеленский анонсировал, что уже сегодня Кабмин изменит правила выезда для юношей до 22 лет, но не уточнил, как именно.

Война в Украине продолжается 1280-й день. Последние новости с ключевыми событиями 26 августа 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Украинские войска контратаковали у границы Днепропетровской области. По словам главкома Александра Сырского, ВСУ освободили село Зелёный Гай у административной границы. В свою очередь россияне заявляют, что наступают в Днепропетровской области: минобороны РФ заявило о захвате села Филия Межевского района, а также деревни Запорожское у границ Донецкой и Днепропетровской областей.

