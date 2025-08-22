Законопроект об уголовной ответственности за побег из Украины за границу свидетельствует об оформлении в Украине "диктаторского режима, копирующего основные инструменты сталинского СССР".

Такое мнение высказал в своем телеграм-канале политолог Юрий Романенко.

По его убеждению, подобными решениями Банковая "своими руками формирует революционную ситуацию в условиях войны".

"Введение криминальной ответственности за бегство из Украины будет иметь несколько важных и тяжелейших последствий. Во-первых, еще больше вырастет такса по обилечиванию желающих выехать. Ради этого все и задумывалось.

Во-вторых, криминализируя уже выехавших, Украина напрочь отбивает мотивацию сюда возвращаться. Большинство и не вернется, а потому ускорит выход из гражданства, дабы ничего не иметь общего с концлагерем.

В-третьих, криминализация позволит обращаться в Европу по выдаче таких сограждан. Теперь же это криминальная статья.

В-четвертых, на бегство через границу государство мотивирует с применением оружия. Благо, если ты априори уже преступник, то оружие повышает шансы перебежать. Следствием будет резкий рост насилия на границе. Следствием будет резкий рост количества охранителей границы. То есть государство вместо пополнения бригад ВСУ будет содержать десятки тысяч вертухаев.

В-пятых, поднимая планку насилия относительно своих граждан, государство делегитимизирует себя, что резко увеличивает возможность вооруженного восстания или подобных форм сопротивления государственной политике.

В-шестых, учитывая принятие исторического закона вчера (закона о национальной памяти - Ред.), который устанавливает режим подавления инакомыслия в духе 1930-х годов в СССР, можно сказать, что практически оформился диктаторский режим, копирующий основные инструменты сталинского СССР, но без идеологии, организации и ресурсов СССР. Пятнадцать лет назад я говорил, что в момент, когда местные феодалы увидят, что не могут удерживать население, они попытаются его закрепостить, ограничив выезд за рубеж. Это уже практически произошло. Фактически Банковая такими решениями своими руками формирует революционную ситуацию в условиях войны", - написал Романенко.

Напомним, что Кабинет министров инициировал законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за незаконный выезд за пределы страны во время военного положения.

В марте 2022 года в Украине уже собирались вводить уголовную ответственность за незаконный выезд за границу во время войны для целого списка граждан, прежде всего военнообязанных. Нарушителям грозили довольно серьезные наказания: тюремные сроки от 5 до 10 лет и конфискация имущества.