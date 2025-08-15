Суд в Донецкой области за 3 тысячи долларов помогал отцам несовершеннолетних детей выезжать за границу. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Для этого суд принимал фиктивные решения о разводе и лишении родительских прав матери. Таким образом мужчина становился единственным опекуном ребёнка до 18 лет, освобождался от мобилизации и получал право на выезд за границу.

С начала войны до конца 2024 года было вынесено более 120 таких решений, в том числе и в отношении самих работников суда. 40 мужчин выехали за границу, почти все не вернулись.

Подозрение получили исполняющий обязанности главы суда, его помощник, заместитель руководителя аппарата и секретарь. Им грозит до 9 лет лишения свободы.

Накануне полицейские разоблачили десятки военнообязанных лиц в попытке уклониться от службы в ВСУ. По версии следствия, в большинстве случаев мужчины подавали фиктивные документы о неудовлетворительном состоянии здоровья или необходимости ухода за больными родственниками.

Ранее мы писали, что в Киеве и еще трех областях Украины продавали фейковые приложения "Резерв+" и "Дия" для "беспроблемной" проверки ТЦК.