Полицейские разоблачили десятки военнообязанных лиц в попытке уклониться от службы в ВСУ. Об этом сообщает Национальная полиция.

Сотрудники полиции, ГБР и внутренней безопасности ВСУ сообщили о подозрении почти 30 лицам, подозреваемым в уклонении от службы - как гражданским, так и военным, а также провели более 60 обысков по всей территории страны.

По версии следствия, в большинстве случаев мужчины подавали фиктивные документы о неудовлетворительном состоянии здоровья или необходимости ухода за больными родственниками. Один военный нанес сам себе травму. Им грозит до десяти лет лишения свободы.

Полиция называет эту спецоперацию "Опекун". Это ее третий этап - в ходе первых двух были выявлены около 100 фактов подделки справок об уходе за людьми с инвалидностью.

