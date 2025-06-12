В Днепре за одну-две тысячи долларов правоохранители незаконно удаляли информацию о лицах, уклонявшихся от мобилизации, из базы данных.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Следствие установило, что двое правоохранителей, работавших в одном подразделении, имели доступ к специальной базе данных с такими лицами. Они удаляли информацию о розыске уклонистов. За это люди, желавшие избежать мобилизации, платили от 1 до 2 тысяч долларов США.

Они получили подозрение, одна женщина уже находится в СИЗО. Где они работали, не уточняется.

В общей сложности они удалили из базы данных более 850 человек. То есть "заработали" больше миллиона долларов на двоих.

Им грозит до 8 лет заключения.

Напомним, на Закарпатье за помощь уклонистам задержали депутата и "авторитета". За 10 тысяч евро с человека депутат предлагал переправу "чёрной тропой" в обход пунктов пропуска. В схеме фигурирует ещё и "авторитетное лицо", которое оказывало влияние на пограничников и обеспечивало беспрепятственную перевозку военнообязанных.

Также в организации схем для уклонистов подозревается чиновник Конституционного суда Украины.