В Украине уклоняющимся от мобилизации сочувствуют простые граждане, юристы и даже депутаты, а всеобщего осуждения нет.

Об этом в интервью "Радио Свобода" заявил начальник управления коммуникаций Сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев.

"Тут нужно работать более глубоко всем нам - и коммуникаторам Сил обороны, и представителям медиа, - чтобы понятие уклонения у нас понемногу выходило за рамки законности. У нас очень часто и простые граждане сочувствуют уклонистам, и адвокаты сочувствуют уклонистам, и некоторые депутаты сочувствуют уклонистам. Но нет всеобщего осуждения. По моему мнению, нужна политика общего осуждения уклонизма как явления, чтобы это явление исчезло", - сказал он.

Ранее бывший командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий заявил, что украинцев, которые поддерживают в соцсетях российские удары по зданиям ТЦК и СП, следует сажать за государственную измену.

А командир мотопехотного взвода Александр Матяш считает, что государство должно внушать гражданам, что они обязаны военным своей жизнью. По его словам, граждане этого не понимают.