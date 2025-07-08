Командир мотопехотного взвода и основатель бренда мужского белья Regata Club Александр Матяш рассказал о своем диалоге с женщиной, которая не считает, что чем-то обязана военным.

Историю он привел в эфире YouTube-канала "Курбанова Live".

"У меня была ситуация. Я как-то зацепился с женщиной, то есть она со мной зацепилась. И она мне сказала: "Вы считаете, я вам чем-то обязана?" Я так обычно в срачи не лезу, но именно в тот раз у меня было плохое настроение, и я сказал: "Да. Вы мне обязаны. Вы мне обязаны!" "Я вас туда не посылала". Я говорю: "Так мне и не нужно, я туда сам пошел. Просто тому, что вы до сих пор живы и здесь, а не где-то там во дворе похоронены, как сейчас в Покровске, вы обязаны мне". И они должны это осознавать. И это должен говорить им не я и не другие военнослужащие, которые на протяжении трех лет защищали наше государство. Это должно говорить государство", - считает военный.

Между тем опросы показывают: 72,3% украинцев считают, что необходимо так или иначе заканчивать войну по текущей линии фронта.

Война в Украине идет 1231-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 8 июля 2025 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Минобороны РФ заявило о захвате Дачного - первого населенного пункта в Днепропетровской области. Украина этого не подтверждала. По данным Deep State, у границ Днепропетровской области россияне захватили село Поддубное, а южнее продвинулись у Ровнополя. Также Deep State сообщил, что армия РФ снова продвинулась в Запорожской области. Заявляется, что россияне захватили село Лобковое и заняли новые позиции у Степного.

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