В Верховную Раду внесен законопроект №13685, разрешающий выезд за границу мужчинам в возрасте до 24 лет.

Карточка проекта появилась на сайте парламента.

Среди его авторов числятся председатель комитета Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич и многие другие "слуги народа".

В пояснительной записке к проекту указано, что согласно закону Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" призыву на военную службу не подлежат военнообязанные в возрасте до 25 лет, прошедшие базовую общевойсковую подготовку или базовую военную службу. При этом закон не предусматривает призыв мужчин в возрасте от 17 до 25 лет. Таким образом, граждане из этой категории, хотя и не могут быть призваны, выехать за пределы Украины тоже не могут. Право на выезд в виде исключения имеют лишь военнослужащие-контрактники в возрасте до 25 лет и студенты отечественных вузов 18-22 лет, которые учатся на дневной форме и получают степень бакалавра.

"Вместе с тем большое количество мужчин в возрасте от 18 до 25 лет, которые работают или учатся за границей, уже более трех лет не могут вернуться к своим семьям в Украину, поскольку из-за установленных ограничений не смогут снова выехать из Украины. Более того, часть семей сознательно отправляют своих 17-летних детей из Украины за границу, понимая, что после достижения ими 18-летнего возраста выезд станет невозможным. Также наблюдается рост количества старшеклассников, которые выезжают за границу для продолжения обучения в средних учебных заведениях", - сказано в записке.

Авторы приходят к выводу, что запрет на выезд мужчин от 18 до 25 лет создает серьезные препятствия для возвращения в Украину молодых людей и провоцирует поиск путей обхода запрета, связанных с криминалом. Это в свою очередь вызывает необходимость пересмотреть правила выезда за границу.

Напомним, ранее Владимир Зеленский инициировал разрешение выезда за границу мужчинам до 22 лет. Кабинет министров обещал проработать этот вопрос до конца прошлой недели, но так этого и не сделал.

При этом власти хотят ввести уголовную ответственность за незаконный выезд за границу во время военного положения.