Украинским мужчинам до 22 лет могут разрешить выезд за границу.

Об этом сообщил Владимир Зеленский во время Украинского молодежного форума 2025 "Молодежь здесь!", который проходил во Львове.

Президент заявил, что поручил Кабинету министров и военным "обработать возможность" этого.

"В настоящее время есть ограничения до 18 лет, я предлагаю повысить до 22 лет, чтобы не было ограничений при пересечении", - сказал он.

При этом Зеленский допустил, что правительство откажется поддержать эту инициативу.

"Вы еще не знаете, как будет", - пошутил Зеленский, когда публика в зале начала хлопать.

Также во время выступления президент затронул другие темы.

По его словам, украинские вузы начнут набирать студентов не только летом, но и зимой. Президент поручил правительству упростить условия набора в университеты, в частности, внедрив зимнюю вступительную кампанию.

Зеленский анонсировал и увеличение стипендий со следующего года.

Кроме того, он прокомментировал встречу президентов США Дональда Трампа и России Владимира Путина на Аляске. Как он сказал, саммит будет иметь значение только для двусторонних отношений США и РФ, но никаких решений об Украине без Украины там принято не будет.

"Верю, что президент США это понимает", - добавил президент Украины.

Еще он подтвердил, что планируется трёхсторонняя встреча лидеров с его участием, но дата мероприятия пока не определена.

Что касается выезда молодых людей за рубеж, то эту тему в последнее время активно муссируют власти.