Выезд парням за границу могли разрешить до 21 года, а не 22, как обещали. В сети появилось постановление
В сети появилось постановление о пересечении границы Украины парнями младше 22 лет. В 22 года выезд уже невозможен.
Соответствующий документ опубликовал народный депутат (партия "Евросолидарность") Алексей Гончаренко в своем телеграм-канале.
Для выезда нужны обновленные военно-учетные данные.
Судя по документу, который публикует нардеп Гончаренко, выезжать за границу смогут парни не до 22 лет, а до 21 года.
Хотя вчера представитель Кабмина в Раде Тарас Мельничук писал, что принято решение разрешить выезд за границу парням "до 22 лет включительно".
Но в реальности в документе сказано, что "граждане Украины возрастом от 18 до 21 года включительно смогут беспрепятственно пересекать государственную границу Украины".
То есть в 22 года выезд будет запрещен, несмотря на обещания Кабмина.
При этом официально постановление пока не публиковалось.
Тем временем нардеп Александр Федиенко в своем телеграм-канале сообщает, что опубликованное Гончаренко постановление Кабмина о выезде за границу парней до 21 года, а не 22, является техническим. Федиенко обвиняет коллегу в "популизме".
"Официально постановление о 18-22 годах еще не напечатал Кабмин. Алексей просто слил в сеть технический документ. Который вчера видели много нардепов, но только один это слил", - пишет Федиенко и призывает дождаться официального документа.
Он не уточняет, какой в итоге вариант был принят - до 22 лет, как обещалось, или до 21, как написал Гончаренко.
Ранее в Госпогранслужбе сообщили, что по новым правилам для выезда за границу украинским мужчинам будет нужен военно-учетный документ в бумажной или электронной форме.
О том, почему Зеленский решил открыть границы для молодых парней, мы писали в отдельном материале.