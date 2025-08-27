В сети появилось постановление о пересечении границы Украины парнями младше 22 лет. В 22 года выезд уже невозможен.

Соответствующий документ опубликовал народный депутат (партия "Евросолидарность") Алексей Гончаренко в своем телеграм-канале.

Для выезда нужны обновленные военно-учетные данные.

Судя по документу, который публикует нардеп Гончаренко, выезжать за границу смогут парни не до 22 лет, а до 21 года.

Хотя вчера представитель Кабмина в Раде Тарас Мельничук писал, что принято решение разрешить выезд за границу парням "до 22 лет включительно".

Но в реальности в документе сказано, что "граждане Украины возрастом от 18 до 21 года включительно смогут беспрепятственно пересекать государственную границу Украины".

То есть в 22 года выезд будет запрещен, несмотря на обещания Кабмина.

При этом официально постановление пока не публиковалось.

Тем временем нардеп Александр Федиенко в своем телеграм-канале сообщает, что опубликованное Гончаренко постановление Кабмина о выезде за границу парней до 21 года, а не 22, является техническим. Федиенко обвиняет коллегу в "популизме".

"Официально постановление о 18-22 годах еще не напечатал Кабмин. Алексей просто слил в сеть технический документ. Который вчера видели много нардепов, но только один это слил", - пишет Федиенко и призывает дождаться официального документа.

Он не уточняет, какой в итоге вариант был принят - до 22 лет, как обещалось, или до 21, как написал Гончаренко.

Ранее в Госпогранслужбе сообщили, что по новым правилам для выезда за границу украинским мужчинам будет нужен военно-учетный документ в бумажной или электронной форме.

О том, почему Зеленский решил открыть границы для молодых парней, мы писали в отдельном материале.