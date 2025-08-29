Украинские парни в уличном опросе поголовно заявили, что хотят выехать из страны после разрешения на выезд для 18-22 летних. Они заявляют, что "тут нет никакого развития".

Опрос проводился в Киеве накануне вступления в силу решения Кабмина, но когда о нем уже стало известно.

Отметим, что вчера, в первый день открытия границ для парней до 22 лет, на всех КПП на границе с Польшей образовались огромные, о чем сообщали очевидцы.

Ранее в Министерстве внутренних дел сообщили, какие документы нужны для выезда за границу.

О том, какие есть версии причин снижения возрастного порога для выезда за границу, мы писали в отдельном материале.

Война в Украине идет 1283-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 29 августа 2025 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Армия РФ продвинулась под Покровском - в районе Зверево, сообщает Deep State. Также у россиян продвижение возле Малиевки у границы Днепропетровской области и южнее у Темировки на западе Запорожской области.

