Народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Федиенко сомневается, что в Украине планируют начать массовую мобилизацию мужчин с 23 лет, как об этом активно заговорили после решения Кабмина разрешить выезд за границу 22-летним.

По его словам, ситуация на фронте требует ротации, но не обязательно срочного увеличения численности армии.

"Военные говорят, что у нас сейчас хватает военнослужащих в тыловых частях, чтобы провести ротации. Ротации просто сложно провести. Когда они происходят, россияне сразу направляют туда все силы. Сколько бы мы ни мобилизовали людей — их просто тяжело ротационным путем завести в боевую часть", — утверждает нардеп.

О том, планируется ли мобилизация с 23 лет и какие ещё версии существуют относительно причин снижения возрастного порога для выезда за границу, мы писали в отдельном материале.

Напомним, Кабмин ранее утвердил решение о снижении минимального возраста для выезда из страны.

А в Министерстве внутренних дел сообщили, какие документы нужны для выезда за границу.

Война в Украине идет 1282-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 28 августа 2025 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Армия РФ продвинулась под Покровском, в районе Котлиного, сообщает Deep State. Также у россиян есть продвижение на Лиманском направлении и на востоке Запорожской области.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.