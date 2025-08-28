В "Слуге народа" усомнились, что из-за разрешения на выезд для 22-летних в армию начнут забирать с 23
Народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Федиенко сомневается, что в Украине планируют начать массовую мобилизацию мужчин с 23 лет, как об этом активно заговорили после решения Кабмина разрешить выезд за границу 22-летним.
По его словам, ситуация на фронте требует ротации, но не обязательно срочного увеличения численности армии.
"Военные говорят, что у нас сейчас хватает военнослужащих в тыловых частях, чтобы провести ротации. Ротации просто сложно провести. Когда они происходят, россияне сразу направляют туда все силы. Сколько бы мы ни мобилизовали людей — их просто тяжело ротационным путем завести в боевую часть", — утверждает нардеп.
О том, планируется ли мобилизация с 23 лет и какие ещё версии существуют относительно причин снижения возрастного порога для выезда за границу, мы писали в отдельном материале.
Напомним, Кабмин ранее утвердил решение о снижении минимального возраста для выезда из страны.
А в Министерстве внутренних дел сообщили, какие документы нужны для выезда за границу.
Война в Украине идет 1282-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 28 августа 2025 года в обновляемом онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Армия РФ продвинулась под Покровском, в районе Котлиного, сообщает Deep State. Также у россиян есть продвижение на Лиманском направлении и на востоке Запорожской области.
