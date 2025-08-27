На фоне решения Кабинета министров Украины об открытии границ для парней до 22 лет начались призывы снизить мобилизационный возраст до 18, а также начать призывать девушек.

Соответствующее заявление сделал командир батальона "Днепр 1" Юрий Береза в эфире телемарафона.

"Это вопрос выживания нашего государства. Смотрим на Израиль, там даже не стоит вопрос о призыве, обязательной военной службе молодых людей. Кто сбежал за границу, тот не имеет права на никакие государственные должности, на бизнес, на все блага гражданина. Чтобы победить в этой войне, остаться государством, нам нужно объединить все внутренние силы", - сказал военный.

Он считает, что мобилизованных 18-летних можно использовать не непосредственно на фронте.

Напомним, что Кабмин вчера разрешил выезд за границу до 22 лет. Правда, пока решение не опубликовано и не вступило в силу. Однако в Госпогранслужбе уже заявили, что по новым правилам для выезда за границу украинским мужчинам до 22 лет будет нужен военно-учетный документ в бумажной или электронной форме.

О том, почему Зеленский решил открыть границы для молодых украинцев, мы подробно писали в отдельном материале.