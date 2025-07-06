В Украине вопрос о мобилизации женщин могут поднять уже в сентябре. Об этом заявил бывший советник Офиса Президента Алексей Арестович.

По его словам, призыв женщин в Украине неизбежен, "потому что количество есть количество, и ты его не переиграешь" (подразумевая количественное преимущество РФ — прим.).

"В Украине вовсю уже идёт кампания по призыву женщин, по рекламе службы женщин. Уже постерами всё забито. Стратком ВСУ пишет, какие женщины молодцы, в форме и без формы. Я думаю, что осенью пойдёт речь о мобилизации женщин уже. Но такие кампании обычно длятся 2–3 месяца, значит, в сентябре может пойти вопрос о том, что женщин будет призывать", - сказал Арестович.

При этом он привел в пример Израиль, где женщины должны обязательно проходить службу в армии.

"Израиль когда-то просчитал это сразу. Украине понадобилось 4 года войны, чтобы просчитать это", - добавил экс-советник.

В то же время народный депутат от партии "Европейкая солидарность" Алексей Гончаренко заявляет, что мобилизации женщин в Украине не будет.

По его словам, не нужно слушать Арестовича.

"Рада никогда не позволит мобилизации женщин", - сказал нардеп.

Потому Гончаренко предлагает "выдохнуть" по этой теме.

Ранее волонтер Мария Берлинская заявляла, что Украина уже находится на том моменте, когда и женщины, и люди с 18 лет должны готовиться к мобилизации.

При этом в декабре нардеп Дмитрий Разумков заявил, что Верховная Рада "сделала первый шаг" к мобилизации женщин.