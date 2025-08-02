Украинских женщин-медиков могут объявить в розыск, если они не станут на учет в Территориальный центр комплектования.

Об этом сообщает юрист Екатерина Анищенко в эфире "КИЇВ24".

По ее словам, женщины-медики, как и все военнообязанные, должны в течение 60 дней стать на учет и пройти медкомиссию.

В противном случае на женщину могут составить протокол и объявить в розыск.

Отмечается, что необходимость лично явиться в ТЦК остается даже невзирая на автоматическое внесение женщин из медицинской сферы в единый реестр военнообязанных.

При этом пока о штрафах женщин-медиков за непостановку на учет массово не сообщалось.

Ранее в Министерстве здравоохранения Украины утвердили алгоритм мобилизации работников медицины, которые имеют бронь.

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