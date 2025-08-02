В Украине женщин-медиков могут объявить в розыск, если они не станут на учет в ТЦК - юрист
Украинских женщин-медиков могут объявить в розыск, если они не станут на учет в Территориальный центр комплектования.
Об этом сообщает юрист Екатерина Анищенко в эфире "КИЇВ24".
По ее словам, женщины-медики, как и все военнообязанные, должны в течение 60 дней стать на учет и пройти медкомиссию.
В противном случае на женщину могут составить протокол и объявить в розыск.
Отмечается, что необходимость лично явиться в ТЦК остается даже невзирая на автоматическое внесение женщин из медицинской сферы в единый реестр военнообязанных.
При этом пока о штрафах женщин-медиков за непостановку на учет массово не сообщалось.
Ранее в Министерстве здравоохранения Украины утвердили алгоритм мобилизации работников медицины, которые имеют бронь.
Война в Украине идет 1256-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 2 августа 2025 года в обновляемом онлайне.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.