Министерство обороны объяснило снятие брони с медиков, о котором сообщалось раньше, дефицитом кадров. При этом это должно касаться только отдельных должностей.

Об этом говорится на странице ведомства.

В частности, разбронировать просят тех, кто прошел подготовку по военно-учетным специальностям и необходимы для доукомплектования подразделений Медицинских сил ВСУ, в частности Сухопутных войск.

Речь идет о должностях:

санитарных инструкторов (медицинских сестер и братьев);

фельдшеров;

военнообязанных мужчин офицерского состава с подготовкой по специальности "лечебное дело (семейный врач)" и некоторых других специальностей, которых планируют привлечь на военную службу по контракту сроком на 1 год.

"Разбронирование будет точечным, согласованным с Минздравом и областными департаментами. Его цель – не снять защиту со всех, а обеспечить на передовой оказание медицинской помощи раненым", - говорится в сообщении.

Напомним, Министерство здравоохранения Украины сегодня сообщило, что получил запрос от Минобороны о снятии брони с некоторых медработников, в которых есть потребность у армии.

Ранее мы писали, что Кабинет министров Украины разрешил предприятиям, обслуживающим объекты критической инфраструктуры сектора системы жизнеобеспечения, бронировать до 75% своих работников.