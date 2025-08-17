В Украине с августа действуют новые правила воинского учета для женщин с медицинским или фармацевтическим образованием. Учебные заведения обязаны в течение семи дней после выпуска подать в ТЦК списки своих выпускниц-медиков и фармацевтов.

Об этом пишет "Суспильне" со ссылкой на представителей Кировоградского ТЦК.

Информация автоматически вносится в Единый государственный реестр призывников, после чего женщины в течение 60 дней должны лично обратиться в ТЦК, чтобы пройти медкомиссию.

Нарушение правил учета может обойтись в штраф от 17 до 25,5 тысячи гривен.

При этом в Кировоградском ТЦК подчеркнули, что ограничений на выезд за границу для женщин, ставших на учет, нет.

Ранее юристы сообщали, что за непостановку на учет женщины-медики могут быть объявлены в розыск.

Также мы писали о том, что в Министерстве здравоохранения Украины утвердили алгоритм мобилизации работников медицины, которые имеют бронь.

