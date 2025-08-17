В воскресенье, 17 августа, в Украине идет 1271-й день войны с Россией.

Ниже читайте последние новости за сегодня. Онлайн обновляется.

Последние новости

10:20 Ночью россияне атаковали Украину баллистической ракетой Искандер-М и 60-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов, сообщают Воздушные силы ВСУ.

Силами ПВО сбито или подавлено 40 враждебных БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов разных типов на севере и востоке страны.

Зафиксировано попадание ракеты и 20 БПЛА на 12 локациях в прифронтовых районах Харьковщины, Донбасса и Днепропетровщины.

10:04 В Украине с августа действуют новые правила воинского учета для женщин с медицинским или фармацевтическим образованием.

Об этом пишет "Суспильне" со ссылкой на представителей Кировоградского ТЦК.

Учебные заведения обязаны в течение семи дней после выпуска подать в ТЦК списки своих выпускниц-медиков и фармацевтов. Информация автоматически вносится в Единый государственный реестр призывников, после чего женщины в течение 60 дней должны лично обратиться в ТЦК, чтобы пройти медкомиссию. Нарушение правил учета может обойтись в штраф от 17 до 25,5 тысячи гривен.

При этом в Кировоградском ТЦК подчеркнули, что ограничений на выезд за границу для женщин, ставших на учет, нет.

09:32 Ночью был прилёт по Доброполью в Донецкой области. Пострадал многоэтажный дом.

Российские войска недавно сделали прорыв к Доброполью, сейчас там идут серьёзные бои.

08:29 Два района Днепропетровской области подверглись обстрелам РФ, сообщает глава ОВА Сергей Лысак.

В Никопольском районе повреждены несколько автомобилей, одна машина уничтожена.

В Синельниковском - горели два частных дома, гараж, сухая трава. Разбита также инфраструктура.

08:00 Ночью россияне атаковали Славянск БПЛА, сообщает глава ГВА Вадим Лях. Ранена женщина.

"Вчера вечером враг дважды атаковал Славянск БПЛА. Есть раненая женщина. Она сейчас находится в больнице. Ночью – снова атака БПЛА типа "шахед"", - написал он.