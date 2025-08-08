Акция протеста против действий служащих центра комплектования ВСУ проходит в Виноградове Закарпатской области.

Об этом сообщает местный журналист Виталий Глагола, публикуя в своём телеграм-канале кадры с городской улицы.

Он пишет, что медики "скорой помощи" приехали к зданию ТЦК из-за коллеги, которого, по информации очевидцев, удерживают внутри.

На месте присутствуют автомобили полиции и "скорой".

Напомним, в Одессе произошла групповая драка работников скорой помощи с военкомами.

"Страна" разбиралась почему участились бунты против ТЦК и к чему они могут привести.

Война в Украине продолжается 1262-й день. Последние новости с ключевыми событиями 8 августа 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Армия РФ продвинулась на трёх участках у границы Днепропетровской области в районе села Удачного, сообщает Deep State. Также неприятель получил продвижение в направлении посёлка Родинского и к северу от Часова Яра. Путин и Трамп договорились в ближайшее время провести личную встречу по Украине.

