Сотрудников Территориальных центров комплектования и социальной поддержки, которые не выполняли план по мобилизации, отправляли на фронт.

Об этом заявил народный депутат от партии "Батькивщина" Сергей Евтушок в эфире "Новини.LIVE".

По его словам, такая схема действовала "раньше". При этом он уверен, что за недобор людей ТЦК наказывают выговорами.

"В общем-то раньше действовала такая схема, что если ТЦК не обеспечивают должный процент мобилизованных за счет мобилизационных мероприятий, то такие работники отправлялись в зону боевых действий", - заявил Евтушок.

Война в Украине идет 1262-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 8 августа 2025 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Армия РФ продвинулась на трех участках у границы Днепропетровской области в районе Удачного, сообщает Deep State. Также россияне продвинулись в направлении Родинского и к северу от Часова Яра. Путин и Трамп договорились в ближайшее время провести личную встречу по Украине.

