Все работники ТЦК будут обязаны носить бодикамеры и записывать на видео проверку документов и вручение повесток гражданам. За нарушение этих правил предусмотрена дисциплинарная ответственность.

Об этом заявил министр обороны Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

По его словам, нововведение вступит в силу с 1 сентября.

Министр заверил, что в настоящее время камерами обеспечены уже около 85% сотрудников ТЦК.

"Это позволит обеспечить прозрачность и законность деятельности групп уведомлений ТЦК, а также защитить права обеих сторон", - написал Шмыгаль.

Ранее уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что сотрудники ТЦК не имеют права применять силу.

В то же время уполномоченная президента Украины по защите прав военнослужащих и членов их семей Ольга Решетилова считает, что оповещением и задержанием военнообязанных должна заниматься полиция, а работников ТЦК и СП следует убрать с улиц.

Шмыгаль же заявлял, что принудительная мобилизация происходит в 5-10% случаев, в основном же люди получают повестку и добровольно идут в армию.