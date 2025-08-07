Работников ТЦК обязали носить бодикамеры, записывая проверку документов и вручение повесток - Шмыгаль
Все работники ТЦК будут обязаны носить бодикамеры и записывать на видео проверку документов и вручение повесток гражданам. За нарушение этих правил предусмотрена дисциплинарная ответственность.
Об этом заявил министр обороны Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.
По его словам, нововведение вступит в силу с 1 сентября.
Министр заверил, что в настоящее время камерами обеспечены уже около 85% сотрудников ТЦК.
"Это позволит обеспечить прозрачность и законность деятельности групп уведомлений ТЦК, а также защитить права обеих сторон", - написал Шмыгаль.
Ранее уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что сотрудники ТЦК не имеют права применять силу.
В то же время уполномоченная президента Украины по защите прав военнослужащих и членов их семей Ольга Решетилова считает, что оповещением и задержанием военнообязанных должна заниматься полиция, а работников ТЦК и СП следует убрать с улиц.
Шмыгаль же заявлял, что принудительная мобилизация происходит в 5-10% случаев, в основном же люди получают повестку и добровольно идут в армию.