Нидерландская правая Партия свободы (PVV) в случае прихода к власти намерена добиться исключения из директивы Европейского Союза о "временной защите", которое позволит депортировать украинских мужчин.

Об этом говорится в программе партии, подготовленной к досрочным парламентским выборам 29 октября.

В документе говорится: "Вооруженным силам Украины нужны новые люди. В этой связи мы, придя к власти, будем отправлять совершеннолетних украинских мужчин из Нидерландов обратно в их страну".

Кроме того, PVV предлагает приостановить все программы по воссоединению семей беженцев и усилить работу полиции, занимающейся вопросами иностранцев.

Как известно, досрочные выборы в Нидерландах назначены после того, как правящая коалиция распалась вследствие выхода из нее Партии свободы.

Ранее мы писали о том, что работающих украинских беженцев в Нидерландах с октября обяжут платить больше за проживание в государственных приютах.

А до этого жители Нидерландов начали самостоятельно проверять машины на границе с Германией в поисках мигрантов.