Украина рекомендовала военным Беларуси не приближаться к границам во время российско-белорусских военных учений "Запад-2025".

С таким заявлением выступил украинский МИД.

"Предостерегаем Минск от необдуманных провокаций, советуем сохранять благоразумие, не приближаться к границам и не провоцировать Силы обороны Украины", – говорится в заявлении МИД.

Также ведомство призвало партнеров "сохранять бдительность", усилить санкционное и политическое давление на Россию и Беларусь, а также "совместно противодействовать российской пропаганде и укреплять обороноспособность Украины, которая защищает Европу от российской угрозы".

Активная фаза упомянутых учений продлится с 12 по 16 сентября. Официальными их целями являются отработка совместных оборонительных и наступательных действий, совершенствование взаимодействия вооруженных сил и проверка готовности военнослужащих к различным сценариям безопасности.

В июле РФ провела учения "Июльский шторм" в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Баренцева, Балтийского и Каспийского морей.

Также летом прошли учения Ирана и России.