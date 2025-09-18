Анализируем итоги 1303-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Армия РФ продвинулась снова продвинулась на Купянском направлении - в районе Кондрашовки (к северу от Купянска) и Степной Новоселки (к востоку от города), сообщает Deep State.

Ранее уже сообщалось о продвижении российской армии в Купянске. Судя по карте военного паблика, бои дошли до центральных кварталов города. Но ВСУ это отрицают. В группировке "Днепр" заявили, что информация о боевых действиях в центре города не соответствует действительности.

"Оккупанты действуют на севере Купянска, куда им удалось инфильтроваться из районов населённых пунктов Радьковка и Голубовка. Оккупантов уничтожают, часть попадает в плен", - сообщил спикер ОСУВ "Днепр" Алексей Бельский.

Командир 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко заявил, что россияне намерены обойти Купянск с северо-запада и продвинуться максимально в самом городе. Для этого они преодолевают реку Оскол на лодках.

Также паблик пишет о продвижении россиян в районе Новоивановки – на границе Запорожской и Днепропетровской областей, там, где российские войска наступают в западном направлении на стыке обоих регионов.

Украинские военные усматривают в этом наступлении опасность выхода РФ на оперативный простор.

"Противник фактически дожал Новоивановку, промзона ещё удерживается, но сама территория села уже превратилась в красную зону, куда постепенно стягиваются силы противника. Чуть южнее враг занял несколько опорных пунктов, которые раньше фактически пустовали, и теперь они могут использовать их для дальнейшего продвижения. Впереди, в направлении Нововасильевского, ещё остаётся восемь укреплений, а перед Новониколаевкой — несколько опорных пунктов южнее и юго-восточнее по реке Янчур. Дальше практически открытое пространство. Это означает, что населённые пункты Новониколаевка, Нововасиловское, Успеновка, Павловка и Привольное могут стать для противника единым крупным плацдармом. Оттуда уже возможно контролировать участок трассы Покровское — Гуляйполе, что создаёт дополнительную угрозу для наших коммуникаций", - оценивает ситуацию на этом участке украинский боец с позывным "Мучной".

Также "Мучной" говорит, что россияне вошли в западную часть Покровска. Их группы заходят в частный сектор и создают огневые и разведывательные очаги.

"Из-за этого наши бойцы попали в засаду и понесли потери — это не просто "прощупывание", это уже активные действия с проникновением внутрь города", - заявляет боец.

"Схема вражеских действий типична: мелкие группы проникают в дачные зоны и отдельные кварталы (есть подтверждение, что они шастают в районе стадиона и центрального рынка), затем они фиксируют наши позиции, вынуждают реагировать, оттачивают маршруты усиления и снабжения. После таких вылазок они создают условия для более масштабного давления — артподготовки или наступления пехоты, чтобы закрепиться и расширить плацдарм. Главная вражеская цель, как я вижу, — перерезать логистику. Если им удастся контролировать дорогу 00525 на подъезде к Гришино и частично трассу E50, то они отрежут город от основных маршрутов снабжения. Это сразу усложнит доставку боеприпасов и эвакуацию, особенно для Мирнограда, если они ещё пользуются этой дорогой. Поэтому контроль над этой трассой — стратегическая цель, а не случайность", - пишет "Мучной".

Оборона Покровска может подойти к концу, пишет британский телеканал Sky News - со ссылкой на Марину Мирон, эксперта отдела оборонных исследований в Королевском колледже Лондона.

Ситуация там ухудшается, говорит Мирон. По ее словам, российские войска контролируют все пути снабжения и "создали зону поражения" с помощью беспилотников, что очень затрудняет Украине снабжение своих войск в Покровске.

"Это (захват Покровска - Ред.) займет время, потому что то, что русские пытаются сделать, по сути, — это выдавить украинцев. Они не хотят штурмовать город, так как это слишком сложно и слишком трудоемко, что предполагает большие потери. Вместо этого они пытаются полностью окружить его", - сказала эксперт.

По словам Мирон, это отражает "изменившийся подход" командования РФ, которое предпочитает более медленные операции по окружению, а не волны с большими потерями, с помощью которых были захвачены такие места, как Бахмут.

Удары по железной дороге и АЗС

Сегодня ночью россияне продолжили свои удары по украинской железнодорожной сети. На этот раз прилеты были под Миргородом Полтавской области.

"Укрзалізниця" сообщила, что из-за обстрела и обесточивания нескольких участков пришлось задействовать резервные тепловозы.

Напомним, вчера ночью россияне нанесли массированный удар по железнодорожным подстанциям в Кировоградской области (узловая станция Знаменка). После этого была парализовано движение многих поездов, с последствиями чего разбираются до сих пор. Многие поезда, которые следуют через Днепровскую ЖД задерживаются на 3-6 часов.

Это не первые удары по железной дороге - они наносятся уже довольно регулярно. Россияне били уже по Знаменке, также недавно они атаковали железнодорожный мост через Днепр в Кременчуге. Постоянно идут такие удары по прифронтовым областям.

Зеленский вчера заявил, что РФ будет и дальше бить по украинской железнодорожной инфраструктуре, а также по энергетике. Об энергетике заявил и командир "Ахиллеса" Федоренко.

"Будут атаки. Мы не успеем перекрыть все небо, будут долетать ракеты, будут долетать, к сожалению, и "Шахеды", и мы должны поработать над укрытиями и хранилищами на всех уровнях: и в законодательном, и в городском", - заявил Федоренко.

Отметим, что системных ударов по гражданской энергетике Россия в том режиме, который наблюдался осенью 2022 года, пока не наносит (хотя отдельные удары, вроде налета 19 дронов на Трипольскую ТЭС, имели место). Более системными являются удары по энергетике, которая завязана на логистику - тем же подстанциям на железной дороге, а также хранилищам топлива.

Вчера, к примеру, был прилет по АЗС в Полтавской области. А сегодня ночью, как пишут паблики, прилет был по топливной цистерне в Борисполе (официально это не подтверждалось).

К другим обстрелам. В Константиновке пятеро погибших после удара ФАБом по жилому сектору, сообщает полиция. Погибшие были старше 60 лет.

Украина же продолжает удары по российским НПЗ. Прилет был в Салавате (Башкирия), также Генштаб заявил об ударе по заводу в Волгоградской области (что россияне не подтверждали).

Что будет с украинскими беженцами в Евросоюзе?

Вчера совет ЕС одобрил план постепенной отмены программы приема украинских беженцев.

"Совет согласовал общие рамки для перемещенных украинцев, чтобы обеспечить устойчивое возвращение и реинтеграцию в Украину, когда позволят условия, а также постепенный переход к другим статусам проживания для тех, кто на них имеет право", - сообщает пресс-служба Совета ЕС.

Странам ЕС рекомендуют:

- предлагать украинским беженцам виды на жительство - трудовые, учебные, семейные,

- разрешить украинцам подавать заявки и на получение статусов согласно законодательству ЕС, например, связанных с высококвалифицированной работой,

- желающим вернуться на родину предлагается разрешить совершать "ознакомительные визиты в Украину".

Также могут быть созданы информационные системы, кампании по программам добровольного возвращения, которые должны "служить посредниками для перемещенных украинцев, оказывать помощь с документами, а также консультации по трудоустройству в Украине и стране пребывания".

Что означает это решение?

Несмотря на то, что в одобренном Советом ЕС плане по отмене программы приема украинских беженцев не указаны конкретные сроки старта этого процесса (сейчас программа действует до 4 марта 2027 года), однако один вывод можно уже сделать.

Он заключается в следующем: Евросоюз с большой долей вероятности не будет продлевать программу временной защиты после марта 2027 года, если до этого времени война в Украине завершится.

Вероятность досрочной отмены (то есть, до марта 2027 года), если война закончится раньше, не выглядит высокой (хотя, конечно, исключать ничего нельзя). Но то, что статус не будут продлевать после марта 2027 года (если к тому времени завершатся боевые действия) вполне вероятно.

Таким образом, у украинцев, которые намерены остаться в Европе, есть время, чтобы определиться каким образом они это будут делать.

В рекомендациях Совета ЕС говорится (хотя и довольно размыто), что украинцы могут перейти на новый статус проживания в Евросоюзе, связанный с работой, учебой или семейным положением.

То есть, можно предположить, что украинцы, после завершения действия нынешней программы защиты, смогут претендовать на легальный статус в ЕС, если:

-имеют легальную работу. В таком случае они могут перейти на статус, который дает право на трудовую деятельность. Однако пока неизвестен конкретный механизм как данный переход должен технически осуществляться. И для всех ли профессий будет такая возможность или же только для определенного перечня.

-учатся в одном из европейских ВУЗов,

-имеют членов семьи, которые являются гражданами стран ЕС или же имеют вид на жительство.

Кроме того, в большинстве стран ЕС можно претендовать на вид на жительство после 5 лет проживания. То есть, такое право к марту 2027 года появится у тех украинцев, которые выехали и получили временную защиту в первый месяц полномасштабной войны.

Наверняка проблематично будет продлить свое пребывание в ЕС украинцам, которые не имеют работу, получают социальные пособия и еще не прожили в Европе 5 лет.

Молодежь покидает Украину

Продолжают подтверждаться данные, что молодые люди 18-22 лет, которым разрешили выезд за границу, начали массово покидать страну.

Польские СМИ на днях написали, что после частичного открытия границ количество въездов из Украины в Польшу увеличилось в 12 раз. Уже в первую неделю действия новых правил был зафиксирован беспрецедентный рост числа украинцев указанной возрастной группы, въезжающих в Польшу – 6100 за первую неделю действия новых правил. При этом за предыдущую неделю парней этого возраста было всего 500 человек.

Подтверждения идут и со стороны рынка труда.

Каждый третий украинский работодатель (37%) сообщает об увольнении своих сотрудников 18-22 лет после открытия для них границ, показал опрос Work ua. Еще 27% сказали, что увольнения есть, но не массовые - в порядке обычного.

Особенно остро проблему с увольнениями молодых сотрудников ощутил крупный бизнес (более 1000 сотрудников). Больше всех - гостинично-ресторанный бизнес (65%), розничная торговля (59%) и пищевая промышленность (52%).

Work ua также фиксирует, что после открытия границ доля парней 18-22 лет, которые ищут работу с помощью этого сервиса, сократилась с 16 до 11%.

Также об оттоке кадров из-за отъезда молодых парней заявлял президент Конфедерации работодателей Украины Алексей Мирошниченко.

"Решению правительства всего 12 дней, поэтому говорить о какой-то массовой проблеме пока не приходится. Но тенденция, на мой взгляд, не очень хорошая. Студенты хотят оформить академический отпуск или перейти на онлайн-обучение для того, чтобы уехать. Это информация от ректора одного из университетов", – отметил Мирошниченко.

Он также подчеркнул, что отток молодежи уже ощущается на рынке труда.

"Бизнес испытывает значительную нехватку работников, особенно квалифицированных. Он инвестирует в переобучение и повышение квалификации женщин, молодежи, пожилых и людей с инвалидностью. Разрешение уезжать 18-22-летним ребятам может изменить ситуацию на рынке труда, но выводы делать рано", – добавил президент Конфедерации работодателей.

Студенты также уезжают. Во Львовской политехнике наблюдается отток за границу уже поступивших первокурсников, сообщила ректор учреждения Наталья Шаховская.

"Приближаясь к возрасту, когда нельзя будет пересекать границу, они уезжают. Мы общаемся с родителями, с самими абитуриентами. Но, скорее всего, безопасность является тем фактором, который университет не может гарантировать и преодолеть сомнения родителей", - отметила Шаховская.

Мы уже анализировали, почему парни начали массово уезжать.

В первую очередь выезжают те, кто и раньше планировал выехать и искал для этого пути всеми правдами и неправдами. А также те, кому есть куда ехать – к родителям, братьям/сёстрам, родственникам. Или есть уже понимание, где и кем работать.

Но ещё больше тех, кто готовится уезжать в ближайшее время.

Главный мотив этих людей – опасения, что в ближайшее время "окно" через границу закроется, а мобилизационный возраст снизят. Многократные заверения властей этого не делать вызывают доверие не у всех. В молодёжной среде распространено мнение, что, если война продолжится, кордоны вновь закроют для всех, а отправлять в армию начнут с 18 лет.

Поэтому молодые украинцы и пытаются воспользоваться возможностью.

Но есть и те, кто уезжать не намерен. Их мотивы – стремление закончить учёбу в высшем учебном заведении или же наличие хорошей работы с бронью в Украине. Также есть и те, кто принял для себя решение идти служить в армию, если придёт повестка. Кроме того, для некоторых лиц ограничителем является отсутствие денег на переезд за границу и проживание там. Впрочем, в последней категории немало таких, кто готов выехать из Украины, как только появится финансовая возможность или понимание, к кому ехать и чем там заниматься.