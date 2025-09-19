В Польше массово проверяют на пригодность бомбоубежища.

Об этом сообщает местное новостное агентство RMF 24.

По информации издания, органы безопасности страны распорядились проверить почти 4 тысячи зданий на пригодность к использованию в качестве укрытий при возможных воздушных атаках.

Также правительство республики выделило 5 миллиардов злотых на модернизацию имеющихся убежищ, строительство новых защитных объектов и развитие систем оповещения, пишет издание.

Ранее в Варшаве заявили, что ВСУ будут обучать поляков борьбе с дронами.

Война в Украине продолжается 1303-й день. Последние новости с ключевыми событиями 18 сентября 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего, 1302-го дня. Главной фронтовой новостью среды стал заход армии РФ в город Купянск Харьковской области не только с севера, но уже и с северо-запада. Негативные для Украины процессы отмечаются и на других участках фронта. На днях к востоку от Константиновки ВСУ утратили все территории, что были освобождены во время контрнаступления под Бахмутом летом 2023 года.

