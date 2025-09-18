В четверг, 18 сентября, в Украине идет 1303-й день войны с Россией.

Ниже читайте последние новости за сегодня. Онлайн обновляется.

Последние новости

09:27 Госпогранслужба подтвердила, что передает в ТЦК задержанных при попытке незаконно покинуть границу.

Спикер ведомства Демченко заявил, что пограничники информируют военкоматы о всех таких мужчинах.

08:51 В Киев прибыл министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

08:39 ВСУ отрицают бои в центре Купянска, о которых написал военный телеграм-канал Deep State.

В группировке "Днепр" заявили, что информация о боевых действиях в центре города не соответствует действительности.

"Оккупанты действуют на севере Купянска, куда им удалось инфильтроваться из районов населённых пунктов Радьковка и Голубовка. Оккупантов уничтожают, часть попадает в плен", - сообщил спикер ОСГВ "Днепр" Алексей Бельский.

07:48 Ночью в Борисполе был прилёт, видео которого показали телеграм-каналы.

Власти Киевской области сообщили, что атака российских беспилотников вызвала пожары в Бориспольском и Бучанском районах. В Бориспольском районе загорелись складские помещения, а в Бучанском — частный дом.

07:44 Ночью в Миргородском районе была атакована железнодорожная инфраструктура, сообщил глава Полтавской ОВА Когут.

"Укрзализныця" сообщила, что из-за обстрела и обесточивания нескольких участков пришлось задействовать резервные тепловозы. В итоге несколько пассажирских поездов задержались до трёх часов:

№102 Херсон – Краматорск,

№63/111 Харьков, Изюм – Львов,

№64/112 Львов – Харьков, Изюм,

№791 Кременчуг – Киев.

По состоянию на 07:00 повреждения были устранены, подано напряжение, движение поездов, в том числе пригородных электричек, восстановлено.