В четверг, 18 сентября, в Украине идет 1303-й день войны с Россией.
Ниже читайте последние новости за сегодня. Онлайн обновляется.
Последние новости
09:27 Госпогранслужба подтвердила, что передает в ТЦК задержанных при попытке незаконно покинуть границу.
Спикер ведомства Демченко заявил, что пограничники информируют военкоматы о всех таких мужчинах.
08:51 В Киев прибыл министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.
08:39 ВСУ отрицают бои в центре Купянска, о которых написал военный телеграм-канал Deep State.
В группировке "Днепр" заявили, что информация о боевых действиях в центре города не соответствует действительности.
"Оккупанты действуют на севере Купянска, куда им удалось инфильтроваться из районов населённых пунктов Радьковка и Голубовка. Оккупантов уничтожают, часть попадает в плен", - сообщил спикер ОСГВ "Днепр" Алексей Бельский.
07:48 Ночью в Борисполе был прилёт, видео которого показали телеграм-каналы.
Власти Киевской области сообщили, что атака российских беспилотников вызвала пожары в Бориспольском и Бучанском районах. В Бориспольском районе загорелись складские помещения, а в Бучанском — частный дом.
07:44 Ночью в Миргородском районе была атакована железнодорожная инфраструктура, сообщил глава Полтавской ОВА Когут.
"Укрзализныця" сообщила, что из-за обстрела и обесточивания нескольких участков пришлось задействовать резервные тепловозы. В итоге несколько пассажирских поездов задержались до трёх часов:
- №102 Херсон – Краматорск,
- №63/111 Харьков, Изюм – Львов,
- №64/112 Львов – Харьков, Изюм,
- №791 Кременчуг – Киев.
По состоянию на 07:00 повреждения были устранены, подано напряжение, движение поездов, в том числе пригородных электричек, восстановлено.