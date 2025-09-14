Украинские военные будут обучать поляков защите от БПЛА в Польше, а не в Украине.

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в своём интервью британской газете The Guardian.

Он акцентировал внимание на том, что в ходе недавней воздушной атаки "дроны не достигли целей, и ущерб имуществу был минимален. К тому же никто не пострадал".

Тем не менее, по словам Сикорского, в целях безопасности польские военные в Украину не поедут – обучение польских команд опыту Украины в области борьбы с беспилотниками будет проходить в учебном центре НАТО в Польше, что "более безопасно", чем в Украине.

Ранее польское минобороны опровергло информацию СМИ об отправке военных на обучение в Украину.

Напомним, после вторжения российских дронов, в Польше объявили о старте операции "Восточный страж" и показали прибытие вооружения для истребителей.

Война в Украине продолжается 1299-й день. Последние новости с ключевыми событиями 14 сентября – у нас в обновляемом онлайне.

