Вашингтон проведёт консультации с военными партнёрами после получения всей информации об инциденте с российскими дронами в Польше.

Об этом сообщил госсекретарь США Марко Рубио в ходе краткого интервью прессе.

"Нет сомнений, что эти беспилотники могли быть потеряны. Вопрос в том, были ли эти беспилотники направлены конкретно на Польшу. Если это так, если улики ведут нас к этому, то, очевидно, это крайне эскалационный шаг. Есть и ряд других версий, но я думаю, что мы хотели бы иметь все факты и проконсультироваться с нашими союзниками, прежде чем принимать какие-либо конкретные решения", – сказал Рубио.

Глава Госдепа добавил, что считает произошедшее "неприемлемым и опасным".

Ранее мы разбирали реакцию Запада на инцидент с российскими дронами в Польше.

Между тем сегодня Польша снова подняла истребители из-за угрозы дронов. В Украине тревога была объявлена в Волынской области, которая граничит с Польшей.

Война в Украине продолжается 1298-й день. Последние новостями с ключевыми событиями 13 сентября – у нас в обновляемом онлайне.

