В субботу, 13 сентября, в Украине идет 1298-й день войны с Россией.

Ниже читайте последние новости за сегодня. Онлайн обновляется.

Последние новости

10.50 В Тернополе сотрудники ТЦК жестко задержали курьера Glovo. В него также брызнули газовым баллончиком.

8.33 Фото с Борисом Джонсоном в Одессе выклаывает нардеп Алексей Гончаренко.

8.27 Кадры, где, как утверждается, российские войска перемещаются по газовой трубе в Купянск.

Их публикуют военные телеграм-каналы.

О том, как РФ вводит свои силы в Купянск через трубу, вчера сообщал военный паблик Deep State.

8.20 Экс-премьер Британии Борис Джонсон приехал в Одессу, пишут местные паблики.