Отсутствие жесткой реакции со стороны президента США Дональда Трампа на появление российских беспилотников в небе Польши вызывает беспокойство у европейских членов НАТО.

Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

Сдержанная реакция Трампа была расценена как пример принципа "Америка прежде всего", о которой президент США так часто говорит.

"Однако некоторые аналитики полагают, что Трамп также может опасаться вызвать вражду с президентом России Владимиром Путиным, который, по их словам, может проверить на прочность как военный потенциал НАТО, так и решимость США спустя более трех с половиной лет после вторжения Москвы в Украину", - добавляет Reuters.

"Белый дом не ответил напрямую на вопросы о реакции Трампа. Однако представитель Белого дома заявил на условиях анонимности, что президент "хочет, чтобы эта война, развязанная некомпетентностью Джо Байдена, закончилась как можно скорее", и что Россия и Украина должны остановить конфликт, а Европа должна "внести свой вклад, оказав экономическое давление на страны, финансирующие войну", - пишет издание.

В отдельном материале мы подробно рассказывали, что стоит за реакцией Трампа и НАТО на дроны, залетевшие в Польшу.

Между тем сегодня Генеральный штаб Войска Польского сообщил о фактическом начале операции "Восточный страж" (Eastern Sentry), о которой накануне заявил генсек НАТО Марк Рютте в интервью прессе.

При этом, по словам Рютте, расследование инцидента с нарушением российскими БПЛА воздушного пространства Польши ещё продолжается.