Североатлантический альянс запускает операцию "Восточный страж", чтобы укрепить позиции на восточном фланге.

Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте в ходе краткого интервью прессе.

"Эта военная активность начнётся в ближайшие дни и будет включать элементы воздушной и наземной обороны. В ней будут задействованы силы ряда членов блока, включая Данию, Германию, Францию и Британию", – сообщил глава Альянса.

При этом, по словам Рютте, НАТО ещё продолжает расследование инцидента с нарушением российскими БПЛА воздушного пространства Польши.

Ранее мы анализировали реакцию Запада на инцидент с дронами РФ на польской территории.

Российско-украинский военный конфликт продолжается 1297-й день. Последние новости с ключевыми событиями 12 сентября – у нас в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. В четверг войска РФ снова продвинулись в Серебрянском лесничестве, что в Луганской области: противник вышел к реке Донец в районе деревни Григорьевки и севернее Серебрянки. По данным украинский военных, россияне также захватили село Сосновку в Днепропетровской области.

