Решения о поражении российских дронов над Украиной силами НАТО нет.

Об этом заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский, слова которого приводит портал RMF FM.

"Украина просит нас, чтобы если что-то явно приближается к нашим границам и представляет для нас прямую угрозу, мы могли это делать над их территорией. Никаких решений по этому вопросу не принято", - сказал Сикорский.

Тем временем глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что Швеция срочно направляет в Польшу дополнительные самолеты и средства ПВО.

"Я только что получил информацию от министра обороны Швеции о срочной отправке в Польшу дополнительной помощи, включая средства ПВО и авиацию", - сказал Косиняк-Камыш, которого цитирует пресс-служба ведомства.

Напомним, в МИД Украины призвали Запад сбивать российские дроны над украинской территорией.

Также в ответ на вторжение российских дронов в Польшу Зеленский призвал создать в Европе единую систему ПВО.

О том, как изменят войну в Украине российские БпЛА в Польше, мы подробно писали в отдельном материале.