Владимир Зеленский прокомментировал пересечение воздушного пространства Польши российскими беспилотниками.

Реакция президента Украины появилась в его телеграм-канале.

"Все больше фактов говорят о неслучайности такого движения, такого направления удара. Уже были раньше инциденты с отдельными российскими дронами, пересекавшими границу и преодолевавшими небольшое расстояние на территории соседей. Но сейчас фиксируем гораздо больший масштаб и целеустремленность. Россия должна почувствовать, что ответом на этот экскалационный шаг и тем более на попытку унижения одной из ключевых европейских стран будет четкий и сильный ответ всех партнеров", - написал Зеленский.

Он призвал Европу создать вместе с Украиной общую систему ПВО, которая включала бы авиацию.

Ранее мы приводили реакцию украинского Министерства иностранных дел на инцидент. В ведомстве призвали Запад сбивать российские дроны над территорией Украины.

Дроны и даже ракеты уже не раз залетали в Румынию и Польшу. Мы разбирались в отдельном материале, почему только сейчас это вызвало жесткую реакцию.