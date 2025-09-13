Генеральный штаб Войска Польского сообщил о фактическом старте операции "Восточный страж" (Eastern Sentry), о которой объявили накануне.

Об этом сообщает RMF FM.

Общественности были предоставлены кадры посадки французского транспортного самолёта А400 в Миньске-Мазовецком.

Лайнер доставил вооружение для истребителей Rafale, которые, как уточняется, уже дислоцированы в Польше.

Напомним, что накануне генсек НАТО Марк Рютте в коротком интервью журналистам заявил, что Североатлантический альянс запускает операцию "Восточный страж" для укрепления позиций на восточном фланге.

"Эта военная активность начнётся в ближайшие дни и будет включать элементы воздушной и наземной обороны. В ней будут задействованы силы ряда членов блока, включая Данию, Германию, Францию и Британию", – сообщил глава Альянса.

Рютте также отметил, что НАТО продолжает расследование инцидента с нарушением российскими беспилотниками воздушного пространства Польши.

После того как в ночь на среду 19 дронов залетели в воздушное пространство Польши и Варшава в связи с этим заявила об акте агрессии со стороны России, прозвучало много заявлений (особенно в Украине) о том, что сейчас для НАТО наступает час истины и нужно максимально жестко отреагировать, приняв меры военного характера против РФ.