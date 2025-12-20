Мирного соглашения между Украиной и РФ "может не быть".

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский на встрече с премьер-министром Португалии Луишем Монтенегру.

Он прокомментировал слова главы фракции "Слуги народа" Давида Арахамии о том, что мирное соглашение о прекращении огня на территории Украины будет либо плохим, либо очень плохим, либо его не будет вовсе, подчеркнув, что на сегодняшний день мирного соглашения нет и в будущем оно может не появиться.

"Мирное соглашение существует не только на бумаге - оно есть тогда, когда война остановлена", - сказал президент.

По его словам, настоящее соглашение должно включать важные документы, договорённости и гарантии безопасности, тогда как Будапештский меморандум не был полноценным соглашением, а представлял собой лишь "бумажку".

Президент настаивает на получении гарантий безопасности от Европы и США с разъяснением, как союзники будут действовать в случае повторной агрессии России.

Напомним, недавно Зеленский заявил, что пока не смог получить конкретный ответ от США, что они будут делать в случае повторного вторжения РФ по предлагаемым гарантиям безопасности.

Ранее западные СМИ публиковали описание гарантий безопасности, которые США и страны Европы готовы предоставить Украине после заключения мирного соглашения с Россией.